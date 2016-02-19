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Новые тарифы на допуск к дорожному движению 19 февраля начнут действовать в Беларуси

19 февраля 2016 06:05
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Новости Беларуси. Новые тарифы на допуск к дорожному движению 19 февраля начнут действовать в Беларуси. Это касается стоимости теоретического и практического экзаменов в ГАИ, а также нового талона к водительскому удостоверению.

Изменяется и размер госпошлины на транспорт. Так, за легковой автомобиль с разрешенной максимальной массой от полутора до двух тонн теперь придется заплатить шесть базовых величин, от двух до трех тонн – 8, и 11 базовых – если легковушка весит свыше трех тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Автомобили

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