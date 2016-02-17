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ДТП в Ждановичах: девушка-водитель из-за неадекватного поведения на медосмотр поехала в наручниках

17 февраля 2016 14:48
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Новости Беларуси. Под Минском очевидцы и сотрудники ГАИ успокаивали девушку-водителя, совершившую ДТП. Авария произошла в Ждановичах. У остановки общественного транспорта на разворотном кольце автолюбительница проехала под запрещающий дорожный знак, после машина вылетела в кювет.

Очевидцы происшествия вызвали ГАИ. Девушка же вела себя неадекватно. Начала скандалить и сопротивляться инспекторам. На медосмотр ей пришлось ехать уже в наручниках.

Подозрения инспекторов подтвердились. В ее крови обнаружили более двух промилле алкоголя. Как выяснилось, девушке - 25 лет, и она уже трижды привлекалась к ответственности, в том числе за нарушение скоростного режима, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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