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Не проскочил! Водитель застрял между двумя машинами на улице Суражской в Минске

28 января 2014 17:28
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Новости Минска. Дорожный курьез. Водитель иномарки хотел проехать между двумя машинами и застрял. Нелепая авария случилась сегодня на улице Суражской.

Приезда автоинспекторов и окончания всех замеров молодой человек ждал в машине. И немудрено -  двери его автомобиля оказались заблокированы с обеих сторон. 

Позже стало известно, что виновник ДТП получил права только в августе прошлого года. Возможно, из-за неопытности он просто не рассчитал габариты своей машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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