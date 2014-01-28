Не проскочил! Водитель застрял между двумя машинами на улице Суражской в Минске

Новости Минска. Дорожный курьез. Водитель иномарки хотел проехать между двумя машинами и застрял. Нелепая авария случилась сегодня на улице Суражской.

Приезда автоинспекторов и окончания всех замеров молодой человек ждал в машине. И немудрено - двери его автомобиля оказались заблокированы с обеих сторон.

Позже стало известно, что виновник ДТП получил права только в августе прошлого года. Возможно, из-за неопытности он просто не рассчитал габариты своей машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.