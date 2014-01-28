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Около 50 автомобилей столкнулись на трассе в Канаде: ранены более 60 человек

28 января 2014 07:25
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Новости Канады. В канадской провинции Квебек произошла крупная авария. На трассе одновременно столкнулись около полусотни автомобилей. Ранения и ушибы получили более 60 человек. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Многие водители оказались заблокированы в собственных авто. Для их освобождения спасатели применили спецоборудование.

ДТП произошло из-за сильной метели и обледенения дороги. Естественно, из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка. Временно закрыты для движения и соседние дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Аварии в Канаде

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