Около 50 автомобилей столкнулись на трассе в Канаде: ранены более 60 человек

Новости Канады. В канадской провинции Квебек произошла крупная авария. На трассе одновременно столкнулись около полусотни автомобилей. Ранения и ушибы получили более 60 человек. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Многие водители оказались заблокированы в собственных авто. Для их освобождения спасатели применили спецоборудование.

ДТП произошло из-за сильной метели и обледенения дороги. Естественно, из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка. Временно закрыты для движения и соседние дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.