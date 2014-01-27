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Автомобиль бизнесс-класса стоимостью 100 млн рублей конфискован у нетрезвого водителя-«повторника» в Минске

27 января 2014 17:50
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Новости Беларуси. Высокая цена риска. В Минске у «повторника» конфисковали автомобиль бизнесс-класса. Это самая дорогая из изъятых машин. Водитель элитного авто даже обратился к услугам адвоката. Однако это не помогло. Суд принял решение забрать транспортное средство, наказать мужчину исправительными работами и на пять лет лишить водительских прав.

Машина принадлежит матери обвиняемого. Владелица оценила ее в 100 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Волчек, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Фрунзенского района:
В апреле 2013 года минчанин 33 лет совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате разбирательства было установлено, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Через 9 месяцев управлял он уже только другим транспортным средством. Очевидец заметил, что водитель, управляющий «БМВ», ведет как-то неадекватно себя на дороге.

# Конфискация

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