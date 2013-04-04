В Минске 23-летний стажёр автосервиса продал автомобиль клиента

Новости Беларуси. Пока руководства автосервиса не было, стажёр решил воспользоваться ситуацией. Вместо того чтобы ремонтировать автомобиль Toyota Avalon, он его продал.

Ольга Кутько, пресс-офицер Первомайского РУВД:

Осмотрев машину, «специалист» вынес вердикт: ремонт будет дорогостоящим и может затянуться на две недели. Как позже выяснилось, молодой человек и не собирался заниматься ремонтом. Вместо этого он позвонил своему знакомому и предложил приобрести неисправного японца за 5,5 тысяч долларов. Парень объяснил, что машину дал ему на продажу друг, который уехал отдыхать, приедет через две недели, тогда и оформит все необходимые документы.

Владелец Toyota Avalon неоднократно звонил «мастеру», интересовался ходом ремонта. Молодой человек отвечал, что все идёт по плану, но по различным причинам предлагал отложить визит. Когда владелец иномарки все-таки посетил автосервис, ему сообщили, что автомобиль на ремонт даже не оформлялся.

За проделанную афёру молодому человеку придётся расплачиваться: в отношении него возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность к другим преступлениям.

Кстати, СТО в Минске уже не в первый раз за эту неделю попадают в новостные сводки. Буквально на днях 22-летнему водителю Acura предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Авария произошла в ноябре минувшего года: пьяный водитель взял на СТО чужую Acura, врезался в столб и утверждал, что за рулем был погибший пассажир. Acura была ввезена в Беларусь из США и отдана на восстановление на нелегальную СТО, расположенную в поселке Большое Стиклево Минского района. Виновник ДТП там неофициально подрабатывал (смотрите видео).

