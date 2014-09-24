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На улице Некрасова в Минске изменился скоростной режим

24 сентября 2014 17:22
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Новости Беларуси. Золотая середина в скоростном режиме. Из пункта А в пункт Б теперь автомобилисты смогут добраться куда быстрее - на улице Некрасова вместо привычных 40 разогнаться можно до 50 километров в час.

Не навредить пешеходам и угодить водителям — с двуединой задачей Госавтоинспекция справилась на отлично. Напряженную дорожную обстановку в двух шагах от автозаправки на улице Некрасова решили разрядить изменением скоростного режима. Правда, 50 километров в час - пока предел.

Однако если еще три года назад этот перекресток считался одним из самых опасных в городе, то теперь необходимости снижать скорость до сорока километров в час здесь нет. К слову, самих автолюбителей такие перемены не сильно порадовали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Дорожное движение # авто

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