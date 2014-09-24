24 сентября открылся погранично-таможенный пункт пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе

Новости Беларуси. 24 сентября после капитальной реконструкции открывается погранично-таможенный пункт пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пропускная способность перехода возрастет втрое.

Сейчас сданы новые сооружения: это модули для оформления транспорта, помещения складские, для санитарного, ветеринарного и фитоконтроля.

Готов к работе современный стационарный сканирующий комплекс, оборудована новая стоянка для автомобилей. Этот КПП давно нуждался в ремонте. Работы начались почти 6 лет назад, однако основные объекты были возведены в последние 2 года.

К слову, первый пусковой комплекс сдан в строй в октябре 2013. Тогда были расширены полосы для движения с четырех до восьми. Также обустроили зеленый и красный коридоры.