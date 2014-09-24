Авария в Минской области: из-за пьяного водителя пострадали три человека

Новости Беларуси. Три человека пострадали по вине пьяного водителя в Минской области. Авария произошла вблизи деревни Таборы. 30-летний мужчина выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим автомобилем.

В результате водитель встречной машины вместе с пассажиром получили травмы и были доставлены в больницу. Пострадал и спутник вероятного виновника аварии. Он также находился в нетрезвом состоянии.

С начала года по вине нетрезвых водителей произошло почти семь десятков аварий. Задержано более 5 тысяч водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.