Двойной наезд в Лунинецком районе: 45-летний пешеход скончался на месте

Новости Беларуси. Трагедия произошла на улице Гимбатова в деревне Кожан-Городок Лунинецкого района.

45-летний житель деревни Дребск вел по встречной полосе велосипед и вдруг решил перейти дорогу прямо перед приближающейся машиной.

Пресс-служба УГАИ МВД:

В д. Кожан-Городок Лунинецкого района в 20.35 46-летний местный житель, управляя автомобилем «КИА Каренс», совершил наезд на 45-летнего жителя д.Дребск, который вел велосипед по встречной полосе и начал переходить проезжую часть слева направо в непосредственной близости перед автомобилем, после чего на лежащего пешехода совершен наезд микроавтобусом «Форд Транзит», под управлением 21-летнего жителя д. Цна.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Напомним, неделю назад страшная авария произошла под Лидой.

Автобус не пропустил мотоцикл – погибли два человека. Подробности трагедии вы узнаете из видео.