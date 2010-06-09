На трассе Москва-Минск фура на полном ходу врезалась в пассажирский автобус

Трагедия произошла в Смоленской области. Фура, которой управлял белорусский водитель, на полном ходу врезалась в пассажирский автобус, в нем тоже находились наши соотечественники. Человеческих жертв удалось избежать, но пострадали 7 человек, особенно водитель автобуса.

Все произошло в два часа ночи на трассе Москва-Минск. Пассажирский автобус ехал из Беларуси в столицу России. Недалеко от Вязьмы водитель остановился у обочины из-за неисправности и вызвал помощь. На выручку коллеге прибыл уже другой автобус, он остановился рядом. И пока мужчины пытались устранить поломку, в стоящие автобусы на полном ходу врезалась фура.

Удар был такой силы, что две машины в доли секунды сложились в гармошку. Пострадали водители обоих автобусов, одному из них оторвало ногу. Травмы получили и четверо пассажиров. На ночной дороге люди почти два часа ждали медицинскую помощь.

Лариса Бессонова, пассажирка:

МЧС приехали быстро, милиция. А вот «скорая помощь» приехала только через 2 часа. Хотя мы сказали, что у нас у водителя оторвана нога, раздроблен копчик, и он истекает кровью.

Пассажиры злополучного рейса утверждают: вероятнее всего, водитель фуры уснул за рулём, Говорят, видели, как машина виляла по трассе. И, даже вплотную приблизившись к автобусам, не тормозила.

Вячеслав Середнев, пассажир автобуса:

Я его видел метров за 200, ехал прямо в наш автобус, я даже не успел ничего сказать.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы Сафонова и Вязьмы. Водителя, получившего травму ноги, сразу же прооперировали и отправили в Беларусь. Его коллега — пока в России. Он до сих пор в тяжелом состоянии.

Игорь Кристалинский, заведующий реанимационным отделением Центральной городской больницы г.Сафоново:

С множественными повреждениями таза, бедра, рваными ранами он находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении в Сафонове. Решается вопрос о его переводе на реанимобиле в Минск для дальнейшего лечения.

Там же находится и водитель фуры. А вот четверых пассажиров, которые получили травмы, уже доставили в центральную больницу Борисова.

Игорь Корнильчик, и.о. заместителя заведующего Борисовской районной больницы:

Двое были осмотрены, получили первую медицинскую помощь и отпущены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы. Около 14.00 своим транспортом в сопровождении родственников был доставлен пациент. На уровне центральной больницы Сафоново ему была оказана оперативная помощь и дальнейшее лечение он будет проходить в травматологическом отделении в Борисове.

Окончательно виновника аварии установит следствие. По предварительным данным, ДТП на совести водителя фуры. Он поздно заметил стоящие на обочине автобусы и не смог остановиться.

Владимир Ивченков, начальник Управления ГИБДД по Смоленской области:

В зависимости от тяжести причиненных телесных повреждений в рамках проведения следствия будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

По воле случая, водителем грузовика оказался белорус. Хотя таких странных случайностей на российском участке дороги Минск-Москва хватает. Он — безусловный лидер по числу ДТП.