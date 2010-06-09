Грандиозный парад премьер от конструкторов Hyundai

Новинки 2010 года могут похвастаться передовыми технологиями, делающими машины чище и экономичнее. Седан i-Flow, Verna, хэтчбек i30 и кроссовер ix 35 FCEV.

Будущий претендент на лидерство в D-сегменте – показанный этой весной в Женеве концептуальный седан i - Flow с изящными и элегантными изгибами кузова.

Томас Бюркле, главный дизайнер европейского отделения Hyundai:

В этом автомобиле воплощена новая дизайнерская концепция “струящихся линий”, олицетворяющих скульптурную изящность и грациозность. В окраске кузова использовались нанотехнологии. Особые пигменты в покрытии придают поверхности вид полированного металла и призваны подчеркнуть пластику кузова .

Этой весной обновился хэтчбек i 30. О том, что эта машина стала лучше, говорит буква U в названии – от английского upgraded , “модернизированный”. Обновленный автомобиль отличается новой решеткой радиатора, измененными боковыми порогами и новым задним бампером. Наконец, двигатели на i 30 стали еще экономичнее.

К слову, корейский конструктор поставил перед собой цель выйти в мировые лидеры в области “чистых” автомобильных технологий. И она не такая уж далекая, если посмотреть на дружелюбные природе новинки, показанные весной – это семейства i 20 и i 30 с приставкой Blue.

А следующим этапом развития “зеленых” технологий после линейки Blue для Hyundai являются электромобили на водородных топливных элементах.

Хафель Бритише, инженер европейского подразделения Hyundai:

Новинка этого года – кроссовер ix 35 FCEV с более объемными и прочными баллонами для водорода, более мощным электромотором и более производительными топливными элементами .

Кроме того, корейские конструкторы активно занялись гибридомобилями. Седан Avante LPI Hybrid , в отличие от остальных гибридов, оснащен комбинацией электромотора и 114-сильного двигателя, работающего на сжиженном газе.

Громким дебютом от Hyundai стала продемонстрированная в Нью-Йорке новая Sonata . Не иначе как создавали седан под девизом “больше стиля, больше шика, больше спорта”. Стиля в новой Сонате теперь действительно больше: благодаря растекающимся от переднего бампера и массивной решетки радиатора волнам металла, образ новинки получился весьма самобытным.

Кроме того, в Нью-Йорке был показан обновленный флагман корейцев – седан Equus . Под его капотом расположился 385-сильный мотор, однако главной фишкой этого автомобиля следует признать специальный интерактивный экран, который заменяет традиционную инструкцию по пользованию автомобилем!

Представленное в Пекине новое поколение компактного седана Verna – еще одна яркая премьера . Сильно заваленные передние и задние стойки вкупе с уменьшенной высотой придают авто динамичный вид, а самая большая, по словам создателей, колесная база в сегменте дарует поистине царский простор в салоне.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY