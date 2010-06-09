Внедорожники и квадроциклы 2 дня боролись в песчаных карьерах за кубок по джип-триалу

На протяжении 2-х дней под Заславлем проходил первый этап кубка Республики Беларусь по джип-триалу. Всего на старт вышло 33 участника из 10 городов.

В первой гонке нового сезона самой многочисленной оказалась любительская категория на короткобазных внедорожниках (Б1 триал) – 12 экипажей. Экипаж Артур и Степан Тумановы (№ 29) в одной из секций набрал всего 6 штрафных баллов, для триальной дисциплины, это практически невозможно, ведь любая оплошность карается штрафными баллами.

Необходимо выделить женский экипаж Ольга Данилейко / Наталья Ладыгина (№95), в одной из секций девушки показали лучший результат среди своих оппонентов. Женский тандем участвовал на длинном Ниссан Патрол и по итогам занял 4 место.

Победу в данной категории одержали минчане Сергей Шик / Алексей Ермалкевич на Ниссан Патрол (№59 ).

Что касается самой многочисленной категории Б1-триал, то здесь равных не было братьям Тумановым на Джип Рэнглер. За экипажем 4 победы в 9 секциях!

В зачете АТВ соревновалось 4 квадроциклиста. Лучше всего себя проявил Алексей Демешко на Ямахе, победивший и в триале, и в карусельной гонке.

Победителем первого дня в категории Б2-спринт стал Игорь Белюга (№ 69 УАЗ), он не хотел сдавать позицию, однако Павел Чернов был настроен решительно, для экипажа необходимо было наверстать упущенное, и поэтому жодинский ГАЗ-69 наматывал быстрые круги, зарабатывая себе очки. В трех первых заездах Чернов был лучшим, но на заключительном заезде экипаж был дисквалифицирован из-за разрыва ленты. Таким образом, гомельский экипаж Игорь Белюга / Евгений Грищенко занял первое место по итогам соревнований, а серебро досталось Павлу Чернову и Сергею Морозову.

Что касается категории Б1 спринт, то победителем первого дня стал минский экипаж Олег Николаев / Андрей Мацкевич (№10, Нива). За экипажем 4 победы в 7-ми секциях. Во второй день минчане показывали лучшее время на первых трех заездах, но техника не выдержала и экипаж не вышел на старт заключительного четвертого заезда. Второе место досталось победителю карусельной гонки экипажу из Лепеля Сергею Леоненко и Алексею Кажека на Митсубиси Паджеро.

А впереди еще четыре этапа Кубка по джип-триалу!

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY