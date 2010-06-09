Новый уникальный полицейский автомобиль для крутых копов

Американский конструктор Carbon Motors специализируется на постройке автомобилей специального назначения для силовых ведомств США!
Представитель американской полиции:
Идея родилась семь лет назад, когда мы обратились к разработчикам авто создать автомобиль, предназначенный для полиции. В течение этих семи лет мы опрашивали шерифов и полицейских из всех 50 штатов Америки о том, что должно быть в полицейском авто, а главным требованием была надежность и безопасность.
Седан E7 представляет собой настоящий полицейский автомобиль. Машина целиком разработана «с нуля» – по словам создателей, здесь нет ни одного узла и детали от какого-либо продукта серийного автопрома. Автомобиль располагает бронированными дверями и пуленепробиваемым лобовым стеклом, а внутри встроена перегородка.
На борту имеется все, что необходимо крутому копу – камера ночного видения, система видео- и аудиоконтроля за нарушителями, находящимися на заднем сиденье, система автоматического распознавания номерных знаков и водительских удостоверений.
Седан E7 будет оснащаться дизельным агрегатом! Лучше всего в этом случае обратиться к профессионалам из Европы, а именно – мотористам BMW ! Под капот автомобиля будет устанавливаться 3-литровый 6-цилиндровый турбодизель мощностью 265 л.с., что используется на кроссовере X 5. Пару ему составит 6-ступенчатый «автомат», также баварской разработки. Такая комбинация позволяет E7 разменивать первую “сотню” примерно за 6,5 секунд и набирать максимальные 250 км/ч. В общем, от погони среднестатистическому нарушителю спокойствия точно не уйти!
Ян Робертсон, главный маркетолог BMW:
Это первый автомобиль, разработанный специально для полиции, создатели которого попытались сделать его настолько мощным и настолько надежным, насколько это требуют сегодня правила безопасности. На настоящий момент мы получили около 14.000 заявок на поставки наших двигателей для этих уникальных полицейских автомобилей.