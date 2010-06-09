Новый уникальный полицейский автомобиль для крутых копов

Конструкторы Carbon Motors утверждают, что уже сформирован пакет из 14 000 заказов на этот автомобиль, поступивших из 30 стран мира!

Американский конструктор Carbon Motors специализируется на постройке автомобилей специального назначения для силовых ведомств США!

Представитель американской полиции:

Идея родилась семь лет назад, когда мы обратились к разработчикам авто создать автомобиль, предназначенный для полиции. В течение этих семи лет мы опрашивали шерифов и полицейских из всех 50 штатов Америки о том, что должно быть в полицейском авто, а главным требованием была надежность и безопасность.

Седан E7 представляет собой настоящий полицейский автомобиль. Машина целиком разработана «с нуля» – по словам создателей, здесь нет ни одного узла и детали от какого-либо продукта серийного автопрома. Автомобиль располагает бронированными дверями и пуленепробиваемым лобовым стеклом, а внутри встроена перегородка.

На борту имеется все, что необходимо крутому копу – камера ночного видения, система видео- и аудиоконтроля за нарушителями, находящимися на заднем сиденье, система автоматического распознавания номерных знаков и водительских удостоверений.

Седан E7 будет оснащаться дизельным агрегатом! Лучше всего в этом случае обратиться к профессионалам из Европы, а именно – мотористам BMW ! Под капот автомобиля будет устанавливаться 3-литровый 6-цилиндровый турбодизель мощностью 265 л.с., что используется на кроссовере X 5. Пару ему составит 6-ступенчатый «автомат», также баварской разработки. Такая комбинация позволяет E7 разменивать первую “сотню” примерно за 6,5 секунд и набирать максимальные 250 км/ч. В общем, от погони среднестатистическому нарушителю спокойствия точно не уйти!

Ян Робертсон, главный маркетолог BMW:

Это первый автомобиль, разработанный специально для полиции, создатели которого попытались сделать его настолько мощным и настолько надежным, насколько это требуют сегодня правила безопасности. На настоящий момент мы получили около 14.000 заявок на поставки наших двигателей для этих уникальных полицейских автомобилей.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY