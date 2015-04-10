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На трассе Минск-Витебск легковушка наехала на машину дорожной службы: один человек пострадал

10 апреля 2015 15:46
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Новости Беларуси. На Минщине в аварии погибла женщина. Трагедия случилась на трассе Минск-Витебск недалеко от Боровлян. Последствия дорожно-транспортного происшествия зафиксировали очевидцы. Они же отмечают, что место аварии не так далеко от пешеходного перехода. По факту проводится проверка.

Та же автодорога — Минск-Витебск — стала роковой и для жительницы Минского района. 20-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля и наехала на машину дорожной службы, которая стояла в средней полосе движения. Водитель МАЗа проводил дорожные работы. В результате столкновения водитель иномарки с травмами доставлена ​​в больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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