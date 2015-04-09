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Авария на МКАД: микроавтобус врезался в машину дорожных служб

09 апреля 2015 18:55
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Новости Беларуси. Ремонтные работы с неожиданным исходом. Серьёзная авария 9 апреля днём на несколько часов парализовала движение на Минской кольцевой. Пробка растянулась от проспекта Победителей до улицы Притыцкого.

Микроавтобус на полном ходу врезался в машину дорожных служб. От удара иномарку буквально смяло, а водителя зажало приборной панелью. Прибывшие на помощь спасатели, деблокировали пострадавшего, после чего он был госпитализирован с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и перелом рёбер.

Причина аварии сейчас устанавливается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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