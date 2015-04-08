Военный парад в 9 Мая в Минске впервые возглавят эксклюзивные кабриолеты из Китая

Новости Беларуси. Во главе военного парада 9 Мая в Минске впервые будут китайские кабриолеты. Два автомобиля переданы Беларуси. Наши военные уже провели тест-драйв самых дорогих машин в истории автопрома Китайской Народной Республики.

На параде в честь 70-летия Победы зрители увидят вместо привычных «Газ-14» («Чайка») эксклюзивные кабриолеты из Китая.

Этим автомобилям марки «Хонг Кю И», что в дословном переводе означает «Красное знамя», аналогов в мире нет.

Андрей Степура обратил свое внимание в первую очередь на оснащение, которое отвечает за безопасность водителя и пассажиров. Он принимал участие не в одном параде и уверен: сколько бы ни было репетиций, человеческий фактор исключать нельзя. А эти эксклюзивные кабриолеты при первом знакомстве оказывают гипнотическое воздействие.

Сергей Степура, начальник технической службы 361-й базы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Впечатления, естественно, переполняют, особенно если говорить о поездке, которая у нас была из аэропорта (перегон автомобилей на базу), когда мы прочувствовали мощность этой машины в целом. Пускай мы ехали в колонне с небольшой скоростью, но, тем не менее, разница ощущалась.

Привыкать к новой технике водители будут постепенно, чтобы прочувствовать габариты автомобиля. В первый же день кабриолеты определили на постоянное место хранения, подробно изучили их ходовые характеристики и дизайн салона. В уникальном авто даже у панели приборов есть секреты, не говоря о передовых технология мирового автопрома.

Александр Иванов, заместитель командира автомобильного батальона Центрального управления Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Скажу просто: автомобиль шикарный. Начнем с того, что есть климат-контроль, подогрев сидений, камера заднего вида, парктроники. В общем, на данный момент супер.

Кроме представительских кабриолетов в белорусскую столицу из Китая доставили специальные авто повышенной проходимости и запасные комплектующие.

Вся эта техника – результат сотрудничества и договоренностей наших военных ведомств.

За 20 лет такого взаимодействия между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Китайской Народной Республики подписано 15 соглашений о предоставлении Беларуси безвозмездной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.