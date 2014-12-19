На трассе Минск-Гродно Renault столкнулся с фурой, перевозившей яблоки, 2 человека погибли

Новости Беларуси. Авария, унесшая жизни двух человек, произошла сегодня ночью на участке дороги в Ивьевском районе. Удар был настолько сильным, что кузов легкового автомобиля сложился вдове.



УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

«Рено-Кенгу» на являющемся одним из наиболее опасных 109-м километре автодороги «Минск-Гродно» резко выехала на встречную полосу. 29-летний водитель автопоезда «ДАФ» с двадцатью тоннами яблок уходил в сторону и после столкновения оказался в кювете. Для «Рено» удар оказался столь сильным, что кузов машины смяло. Металл сплющило до такой степени, что лишь по отдельным частям автомобиля можно было установить его модель. После столкновения водителя легкового автомобиля госпитализировали в реанимационное отделение. Его дядя и двоюродный брат скончались на месте. Скорее всего, водитель «Рено» заснул за рулем.

В Renault ехали родственники, жители Гродно. Предположительно, они возвращались домой из России.

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