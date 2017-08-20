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В Китае мотороллер на полном ходу провалился в гигантскую яму на дороге

20 августа 2017 14:20
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Новости Китая. Коллапс на дороге в округе Бэйхай китайской провинции Гуанси едва не стоил жизни невнимательному водителю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае мотороллер на полном ходу провалился в гигантскую яму на дороге-1

Прямо посреди трассы образовалась гигантская воронка. Водитель мотороллера, сосредоточенный на телефоне, в нее и угодил. Чудом обошлось без серьезных травм. Мужчина отделался парой царапин.

# Фотофакт # Авария в Китае

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