В Китае мотороллер на полном ходу провалился в гигантскую яму на дороге

Новости Китая. Коллапс на дороге в округе Бэйхай китайской провинции Гуанси едва не стоил жизни невнимательному водителю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямо посреди трассы образовалась гигантская воронка. Водитель мотороллера, сосредоточенный на телефоне, в нее и угодил. Чудом обошлось без серьезных травм. Мужчина отделался парой царапин.