В Минске 31-летний водитель под действием наркотиков протаранил троллейбус

Новости Беларуси. Трагедия по вине водителя, находящегося под действием наркотических средств, произошла вечером 28 сентября на улице Ангарской в Минске. В момент, когда троллейбус остановился для посадки и высадки пассажиров, в него въехала иномарка.

Как выяснилось, 31-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ установили, что мужчина никогда не получал водительских прав.

Как сообщает БелТа со ссылкой на ОГАИ Заводского района столицы, диагноз медицинского освидетельствования был и вовсе неутешительный – мужчина находился под действием наркотиков. Задержанный этого отрицать не стал. По факту происшествия проводится проверка.



Сотрудники ГАИ отмечают, что водителей под действием наркотиков невозможно установить по запаху. Однако пассажиры и другие водители ради собственной безопасности должны знать основные признаки наркотического опьянения. В частности, под действием наркотических веществ у человека резко сужены или неестественно расширены зрачки, нарушена координация движений. Пребывая в таком состоянии, водители часто могут проявлять лихачество и вести транспортное средство с повышенной скоростью, совершать недозволенные обгоны, выезжать на полосу встречного движения. У человека даже в самой легкой степени опьянения заторможена реакция, он не в состоянии адекватно оценить дорожную ситуацию и правильно на нее реагировать.