В Гродно водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ и попал в аварию

Новости Беларуси. 27 марта около половины девятого вечера в Гродно нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ и попал в аварию.

Как сообщает МВД Беларуси, 23-летний молодой человек за рулём Renault проигнорировал требование правоохранителей остановиться и попытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование.

В какой-то момент иномарка столкнулась с Volkswagen, после чего нарушитель был задержан. Медосвидетельствование показало, что в организме юноши содержалось 2 промилле алкоголя.

Составлены административные протоколы. Ранее водитель дважды лишался прав управления автомобилем – за создание аварийной обстановки и оставление места ДТП.

В прошлом месяце от сотрудников ГАИ попытался скрыться житель Брестской области за рулём Volkswagen.