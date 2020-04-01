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В Гродно водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ и попал в аварию

01 апреля 2020 09:19
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Новости Беларуси. 27 марта около половины девятого вечера в Гродно нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ и попал в аварию.

Как сообщает МВД Беларуси, 23-летний молодой человек за рулём Renault проигнорировал требование правоохранителей остановиться и попытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование

В какой-то момент иномарка столкнулась с Volkswagen, после чего нарушитель был задержан. Медосвидетельствование показало, что в организме юноши содержалось 2 промилле алкоголя.

Составлены административные протоколы. Ранее водитель дважды лишался прав управления автомобилем – за создание аварийной обстановки и оставление места ДТП.

В прошлом месяце от сотрудников ГАИ попытался скрыться житель Брестской области за рулём Volkswagen.

Машина принадлежала другому человеку – подробности здесь.

# Милицейская погоня # происшествия

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