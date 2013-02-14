На реконструкцию Минской кольцевой автодороги будет выделено 90 миллиардов рублей

Новости Беларуси. Минскую кольцевую автодорогу ожидает ремонт. На реконструкцию выделят 90 миллиардов рублей. О состоянии белорусских магистралей сегодня говорили представители «Горремавтодора».

Как считают специалисты, МКАД нуждается в текущем и капитальном ремонте. Уже сейчас разрабатывается комплекс мероприятий по улучшению качества столичной кольцевой. Кроме этого, в нынешнем году начнется реконструкция дорожного участка от улицы Саперов до Кальварийской.

К концу 2013 года завершат ремонт на Маяковского. Проспект Дзержинского станет восьмиполосным по всей протяженности вплоть до кольцевой.

Работы же на МКАД начнутся уже на следующей неделе с минимальными ограничениями движения.

Оксана Гайдук, первый заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

На сегодняшний день у нас проводятся работы по устранению критической ямочности. Работают семь бригад. Будет проведена замена ограждений первой и второй группы. Будет проводиться весь комплекс мероприятий, который повысит надежность и безопасность автомобильной дороги.

Евгений Рокало, заместитель начальника управления содержания дорожных сетей депортамента «Белавтодор» Министерства транспорта Республики Беларусь:

Что касается реконструкции и строительства новых автомобильных дорог, в частности, как это было оговорено по М5 и в перспективе М6, М3, то здесь мы вплотную работаем над кредитными ресурсами, которые нам предоставляет Всемирный банк и банк КНР.