В Минске задержали автоворов. Воруя из авто технику, они не заметили видеорегистратора

Новости Беларуси. В Минске задержаны два автовора. Оба ранее судимы. Злоумышленники орудовали на территории больниц. Пока автовладельцы навещали больных родственников, взломщики похищали из машин вещи, представляющие какую-либо ценность.

Разбито боковое окно, в салоне не хватает документов, ноутбука и навигатора. Павла не было в машине всего полчаса, а взломщикам хватило пары минут. Мужчина и подумать не мог, чем закончится визит в больницу.

Павел, потерпевший:

Приехал в больницу скорой помощи, поставил на стоянку.

Впопыхах похищая технику из салона, взломщики не обратили внимание на еще один гаджет, а он, в свою очередь, фиксировал их каждый шаг. По записи видеорегистратора восстанавливаем события: двое молодых людей в кадре. Действуют довольно быстро. Сначала заглядывают в окна припаркованных автомобилей. Одного, другого — и там, видимо, пусто. Внимание привлекает машина Павла, а точнее, вещи в ней. Звук удара.

Два подобных эпизода только с начала года, однако оперативники уверены: краж было гораздо больше. По схеме, отработанной до автоматизма, очевидно: за плечами у злоумышленников не единичный опыт. Их лица были отработаны по базе. И вот — попадание в десятку! Задержание стало лишь делом техники.

Двое неработающих минчан, оба 1979 года рождения. На этом совпадения не заканчиваются: по три судимости на каждого, все - за незаконный оборот наркотиков и кражи. Они познакомились во время очередной отсидки и решили взяться за старое. С нуля и в четыре руки. Деньги, вырученные за краденное, уходили на дозу.

Антон Санкевич, пресс-офицер Октябрьского РУВД Минска:

Один из подозреваемых сейчас находится в следственном изоляторе временного содержания, второй – на подписке о невыезде.

Сейчас оперативники отрабатывают причастность подозреваемых к другим подобным эпизодам, и если вина будет доказана, взломщикам снова будет грозить лишение свободы. На этот раз до семи лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.