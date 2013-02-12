23 автомобиля, среди которых 8 большегрузов, столкнулись на скользкой трассе в Брестской области

Новости Беларуси. Крупное ДТП произошло утром 12 февраля в Брестской области. 23 автомобиля столкнулись в тумане на скользкой трассе М1. Из них – 8 большегрузов и 15 легковых. Известно об одном пострадавшем. С травмами он госпитализирован. Из-за аварии остановилось движение через пункт взимания сборов «Федьковичи». Выросла огромная пробка длиной в несколько километров. Сейчас пункт работает в штатном режиме.

Первое столкновение произошло около 10 часов утра. Дорогу не поделили легковушка и фура. Затем буквально за считанные минуты участниками крупного ДТП стали более двух десятков автомобилей. Последовала цепная реакция.

Пассажир автомобиля, которого задела фура, рассказывает как стремительно развивались события.

Анатолий Заяц:

С нас началось это все. Мы ударились в фуру. Прицеп заносит. И нас. Мы, чтобы не попасть под фуру, начали уходить от удара. Дорога скользкая, и нас разворачивает.

Дорога настолько скользкая была (это сейчас подтаяло), что стоять нельзя.

Затем по цепочке «в гармошку» сложились 23 автомобиля, восемь из которых – большегрузы. К счастью, погибших в такой крупной аварии нет.

Больше всего досталось 41-летнему водителю вот этой машины. Ремонту она уже не подлежит. Пострадавший госпитализирован. У него резанные раны лица и травма головы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случившемся водители чуть ли не хором винят дорожные службы: мол, трасса оказалась не посыпанной реагентами.

Александр Буренко:

Заходил на весовой контроль. Польская машина шла следом за мной. Единственное, что я в зеркале увидел, что фуру начало носить, складывать.

То, что лед на дороге был, это 100%.

Сергей Паньковский:

Выехал из тумана. Вижу: что-то не то. Начал тормозить, скидывать скорость. А смысла нет, потому что гололед был.

В свою очередь дорожники парируют: трассу посыпали.

Александр Свирид, главный инженер дорожно-эксплуатационного управления-21, филиал РУП «Бреставтодор»:

Участок дороги был обработан в 6.22. Это зафиксировано на видеокамерах. После того, как дорога была обработана, проехало 886 машин. Дорожники сделали все правильно. Вины дороги я не вижу.

Чтобы не допустить скопления транспорта, Госавтоинспекцией было организовано временное движение по встречной полосе.

Озвучили инспекторы и свою версию происшедшего. Так, одной из причин аварии стала неправильно выбранная скорость в условиях густого тумана и гололеда.

Андрей Медведь, начальник отделения ГАИ Жабинковского РОВД Брестской области:

Предварительно в условиях недостаточной видимости участники дорожного движения неправильно выбрали скорость движения. Не выбрали безопасную дистанцию.

В условиях тумана водитель должен придерживаться безопасной скорости.

А ведь события могли развиваться и по другому сценарию. Первые выводы сделаны. Точку в истории пока никто ставить не спешит. Госавтоинспекция еще выясняет все обстоятельства крупной аварии.