Под Минском автопоезд столкнулся с автоцистерной

Новости Беларуси. Крупногабаритное ДТП произошло на гродненской трассе. Накануне около деревни Хатежино водитель автопоезда при объезде дорожной техники рабочих, которые делали ремонт дорожных ям, столкнулся с автоцистерной, которая была заполнен водой. В результате происшествия пострадал 48-летний дорожный рабочий.

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. Чтобы смыть с проезжей части дизельное топливо и масло, которое вылилось из бака одной из машин, пришлось вызывать спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.