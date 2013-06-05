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Под Минском автопоезд столкнулся с автоцистерной

05 июня 2013 14:50
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Новости Беларуси. Крупногабаритное ДТП произошло на гродненской трассе. Накануне около деревни Хатежино водитель автопоезда при объезде дорожной техники рабочих, которые делали ремонт дорожных ям, столкнулся с автоцистерной, которая была заполнен водой. В результате происшествия пострадал 48-летний дорожный рабочий.

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. Чтобы смыть с проезжей части дизельное топливо и масло, которое вылилось из бака одной из машин, пришлось вызывать спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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