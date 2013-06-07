7 июня на Минской кольцевой МАЗ «впечатал» в ограждение легковушку

Новости Беларуси. И вновь авария с участием грузовика. 7 июня на Минской кольцевой МАЗ буквально «впечатал» в ограждение легковушку, еще одна сильно повреждена. Первая машина оказалась зажата между отбойником и большегрузом.

По словам очевидцев, началось все с того, что один из автомобилей остановился на проезжей части из-за технической неисправности и в него врезался грузовик. После чего МАЗ отбросило на другое авто. Сложно поверить, но в этой аварии никто не пострадал.

В ГАИ подтвердили, что погибших нет. Разбирательство по факту ДТП продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.