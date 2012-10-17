На МКАД водитель БМВ не справилась с управлением на мокрой трассе

Новости Беларуси. Из-за осадков и тумана видимость на дорогах от 50 метров. Госавтоинспекция рекомендует водителям в сложных погодных условиях двигаться со включённым ближним светом или противотуманными фарами, отказаться от обгонов, перестроений и других действий, которые на мокрой дороге могут привести к потере контроля над автомобилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так и случилось сегодня утром на Минской кольцевой. Владелица БМВ не справилась с управлением на мокрой трассе, в результате столкнулись несколько машин. Пострадавших среди людей нет. Но возникла пробка в час-пик и многие опоздали на работу.

Сергей Доронов, инспектор ОГАИ РУВД Партизанского района Минска:

Водитель не учел дорожные условия. Двигался со скоростью разрешенной на данном участке дороге, но из-за невнимательности временно отвлекся и когда уже увидел, что притормаживает впереди движущиеся машины, совершила наезд женщина на БМВ на одну машину, которая по цепочке ударила вторую и еще третью автомашину.