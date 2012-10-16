Двух парней на пешеходном переходе сбил водитель Volswagen

Новости Беларуси. Вечером 15 октября в Минске на нерегулируемом пешеходном переходе водитель Volswagen Polo сбил двух парней. После наезда водитель остановился и вызвал скорую.

По словам водителя, он ехал по крайней левой полосе со скоростью 60 км/ч. Несколько впереди него в среднем ряду ехал Volkswagen Transporter, который заслонил молодых людей, начавших переходить пешеходный переход.

18-летний молодой человек с переломом таза и черепно-мозговой травмой доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Второй пострадавший, 21-летний парень, с травмой коленного сустава и легкой черепно-мозговой травмой также госпитализирован.

Напомним, несколько дней назад в Минской области прогулка 19-летней девушки закончилась трагедией. Авария произошла ночью на трассе Смолевичи – Самохваловичи – Негорелое. В момент трагедии девушка двигалась во встречном направлении по краю проезжей части. От сильного удара она погибла на месте. За рулем авто находился 34-летний житель столицы, который к тому же не имел водительских прав. Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело.