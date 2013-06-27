Можно ли возместить ущерб за поврежденный автомобиль, если он был припаркован неправильно?

Новости Минска. Ботаники утверждают, что самые глубокие корни у трын-травы… Корни этой истории уходят неглубоко, в нашу действительность. А она бывает удивительной.

Например, надпись, запрещающая парковку автомобилей на зеленой зоне, работает только в том случае, если она нацарапана гвоздем прямо на автомобиле.

То, что припарковать свой автомобиль возле дома сложнее, нежели его купить, известно. Парковочные места, как девушки: чуть зазевался - и все лучшие заняты. Поэтому народ паркуется, где угодно. Минчанка Екатерина Дрик - не исключение.

Екатерина Дрик:

Припарковались мы поздно вечером, как обычно, мест не было, поэтому пришлось парковаться на зеленой зоне.

Паркуясь возле дома на улице Городецкой, Екатерина прекрасно осознавала, что нарушает правила дорожного движения, но страх за автомобиль превысил страх перед возможным штрафом. Ночь прошла спокойно, но утро было страшным. И этот страх вызвал автомобиль…

Екатерина Дрик:

Я вообще была в таком шоке, потому что стекло как бы стояло, но состояло из мелких осколков. Я просто в таком каком-то шоке тогда была, и плакала, и все... Я считаю, что мы не правы, что припарковались в зеленой зоне...

Вероятно в силу того, что Екатерина возвращалась поздно вечером, она не смогла увидеть предупреждение ЖЭС о том, что будет проводиться покос травы, и посему запрещается в радиусе 20 метров от зоны покоса парковать автомобили. В противном случае коммунальщики снимали с себя ответственность за целостность машины. Что называется, накаркали…

Екатерина Дрик:

Само стекло стоит 1200000, плюс 300 тысяч работа.

С тяжелым сердцем отправилась Екатерина в ГАИ…

Екатерина Дрик:

Сказали написать заявление, я написала. Они сказали, это, скорее всего, ЖЭС, это не первый случай, что порча автомобилей, стекла, но с ЖЭСом очень сложно разбираться...

Действительно, когда женщина обратилась к коммунальщикам, то ее отфутболили профессионально: «Сами виноваты!» Нечего, мол, парковать автомобиль на зеленой зоне, и впредь читайте предупредительные таблички. Екатерина согласна с тем, что нарушила правила парковки и готова нести за это ответственность, но она считает, что сотрудники ЖЭС проводили покос с нарушением правил…

Екатерина Дрик:

Естественно, я хочу, чтобы оплатили ущерб, мне ничего не надо.

Кстати, в соответствии с инструкцией, прежде чем приступить к покосу травы, коммунальщики обязаны очистить территорию от посторонних предметов: камней, стекла, бутылок… Вероятно, предвидя претензии гражданки Дрик, директор ЖЭС пошел в отказ.

Директор ЖЭС №107 Минска (по телефону):

Там травы на том участке нету, физически косить было нечего.

То есть с претензиями вы не согласны и возмещать ничего не собираетесь?

Нет, потому что там нечего даже косить.

И рабочих ваших в тот день там просто не было?

Рабочие наши занимались покосом в другом дворе. Машины расположены намного дальше.

То есть вблизи автомобиля Екатерины Дрик никто ничего не косил, и, соответственно, стекла разбиты не летящими из под газонокосилки камнями. Может, даже хулиганами… Доказывайте!

Олег Титов, адвокат специализированной юридической консультации №1 Минской городской коллегии адвокатов:

Собственнику транспортного средства, в первую очередь во что упрется, доказать, что данные повреждения, разбитое окно, было именно в результате того, что совершались действия по покосу травы. Если он этого доказать не сможет, суд может отказать, поскольку человек не представил достаточно доказательств, и иск считается необоснованным.

То есть Екатерине не остается ничего иного, как искать свидетелей того, что автомобиль был поврежден камнями, летящими из-под газонокосилки. Это можно сделать разными путями. Поговорить, например, с бабушками, сидящими у подъезда на скамейках, с мамами, гуляющими с детьми на детской площадке, можно повесить на стендах подъездов объявления… В общем, вариантов много…

Олег Титов, адвокат специализированной юридической консультации №1 Минской городской коллегии адвокатов:

Если будет доказано, что некая организация (Зеленхоз или ЖЭС или Товарищество собственников) проводила покос травы, в результате чего был поврежден автомобиль, естественно, обязанность по возмещению будет возложена на эту организацию.

Но в силу того, что Екатерина припарковала автомобиль с нарушением правил дорожного движения и того, что коммунальщики предупреждали о предстоящем покосе, в деле появляются нюансы.

Олег Титов, адвокат специализированной юридической консультации №1 Минской городской коллегии адвокатов:

Такие действия, как парковка автомобиля в неустановленном месте вопреки данным предупреждениям, будет расценено как грубая неосторожность владельца транспортного средства, которое способствовало причинению или увеличению вреда. Это регламентировано статьей 952 ГК РБ, и является основанием для уменьшения размера возмещения (с учетом этих обстоятельств, при наличии доказательств, что работник причинил вред транспортному средству в результате покоса). Судом будет принято во внимание – грубая неосторожность.

Кстати, за грубую неосторожность со стороны владельца суд может снизить материальный иск на 90%. Ну а дальше начинается грубая математика. За нарушения правил парковки сотрудники ГАИ могут выписать Екатерине штраф в 5 базовых величин. Это 500.000 рублей. Стоимость ремонта обойдется примерно в полтора миллиона.

Если же в нашем случае судья снизит ущерб на 90%, то от полутора миллионов останется всего 150 тысяч. Учитывая судебные издержки, это совсем невыгодно. Поэтому остается только одно: строго соблюдать правила дорожного движения и следовать рекомендациям коммунальщиков, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.