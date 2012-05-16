Минский «гонщик на Мерседесе» бежал от «химии»

Новости Беларуси. Накануне в поселке Колодищи правоохранители нашли водителя черного «Мерседеса», который в конце марта устроил гонки с ГАИ по улицам Минска. 27-летний нарушитель уходил от сотрудников на скорости 130 километров в час. Он не остановился по требованию ГАИ и по всему центру города убегал от патрульных машин. Инцидент напоминал настоящий боевик. С проспекта Победителей по Орловской потом по улице Хмельницкого водитель выскочил на главный проспект и скрылся за кольцевой. Догнать его так и не смогли.

Эти виражи на мобильные телефоны тогда снимали случайные прохожие. Погоня обошлась без стрельбы. На заднем сиденье авто находились женщина с ребенком. Однако это не помешало водителю заработать целый список нарушений. 2 ДТП, наезд на тротуар, езда на красный свет и по «встречке». Всего — 10 протоколов. Правда, до недавнего времени, заочно. Водителя злополучного авто всё-таки задержали.

Юлия Голубовская, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

11 мая текущего года около 22.30 сотрудниками управления департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь совместно с сотрудниками ГАИ ГУВД Мингорисполкома в посёлке Колодищи Минского района у дома №12 по улице Геофизиков был задержан гражданин 1984 года рождения, находившийся в розыске.

Выяснилось, что на том самом «Мерседесе» С класса любитель высоких скоростей бежал от «химии». Которую в свою очередь заработал за продажу наркотиков. Едва оказавшись на свободе, он уже назавтра попал в поле зрения инспекторов. Тут уж оставалось только делать ноги. К слову, кто были те самые женщина с ребенком, пока неясно.

Однако голливудский хэппи-энд белорусскому Сами Насери не светит. Сейчас нарушитель находится в СИЗО. Его ждет оставшийся срок химии. Ну а после — до трех лет. И уже тюрьмы.