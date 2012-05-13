Женская сборная Беларуси по баскетболу попала в аварию. В автобус врезалась легковушка с заснувшим водителем

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу сегодня попала в аварию. Девушки направлялись в литовский Друскининкай на сборы. ДТП произошло утром в 100 километрах от Минска. В автобус врезался легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель «Опеля» уснул за рулем. В результате столкновения у автобуса отлетело колесо и он наклонился в сторону.

Тем не менее, водителю удалось справиться с управлением и машина не перевернулась. К счастью, в аварии никто не пострадал. Девушки отделались лишь легким испугом. В течение двух часов за ними приехал другой автобус и сборная продолжила свой путь в Литву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Ануфриенко, член женской сборной Беларуси по баскетболу:

Автобус наклонился на 45%, когда остановился. Мы все перебежали на другу сторону, потому что боялись, что он упадет. Все вышли из автобуса, смотрели что и как. Конечно, колесо оторвало, дверки багажного отделения отлетели. Страшновато было.