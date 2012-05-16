Новости Беларуси. Обязательное предварительное информирование о ввозимых на автотранспорте в Таможенный союз товарах вводится с 17 июня. Данное новшество позволит обеспечить соблюдение рамочных стандартов безопасности международной торговли и повысить пропускную способность на внешней границе Таможенного союза.

Предварительная информация о товарах будет представляться уполномоченными экономическими операторами и перевозчиками через официальные сайты таможенных служб стран-тройки. При этом процедура не коснется товаров и транспортных средств, которые физлица перевозят для личного пользования, а также специальных грузов.

В перспективе обязательное предварительное информирование планируют ввести на железнодорожном, морском и авиационном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.