Минск: пьяный водитель микроавтобуса наматывал виражи по Ленинскому району с ребенком в салоне

Новости Беларуси. Ночью пьяный водитель микроавтобуса наматывал виражи по Ленинскому району. Драматичности этой истории добавляет тот факт, что в салоне авто в этот момент находился маленький ребенок. О странном поведении водителя правоохранителям сообщили бдительные горожане.

Минчанин ехал по Игуменскому тракту с выключенным светом фар. Автоинспекторы вынуждены были преследовать водителя. Мужчина вел себя крайне агрессивно, но тем не менее был задержан. В крови у него обнаружили почти две с половиной промилле алкоголя. Причина употребить спиртное, по словам нарушителя, была веская. В этот день мужчина отмечал усыновление ребенка, которого позже и посадил пьяный к себе в автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.