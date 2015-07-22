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Минск: пьяный водитель микроавтобуса наматывал виражи по Ленинскому району с ребенком в салоне

22 июля 2015 18:36
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Новости Беларуси. Ночью пьяный водитель микроавтобуса наматывал виражи по Ленинскому району. Драматичности этой истории добавляет тот факт, что в салоне авто в этот момент находился маленький ребенок. О странном поведении водителя правоохранителям сообщили бдительные горожане.

Минчанин ехал по Игуменскому тракту с выключенным светом фар. Автоинспекторы вынуждены были преследовать водителя. Мужчина вел себя крайне агрессивно, но тем не менее был задержан. В крови у него обнаружили почти две с половиной промилле алкоголя. Причина употребить спиртное, по словам нарушителя, была веская. В этот день мужчина отмечал усыновление ребенка, которого позже и посадил пьяный к себе в автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.     

# Вождение в нетрезвом виде # авто

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