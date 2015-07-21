Пьяный водитель на трассе под Гродно попросил жену подержать руль: что из этого вышло

Новости Беларуси. В Гродненском районе опрокинулся автомобиль с пьяной компанией. Сотрудникам Госавтоинспекции позже стали известны причины таких виражей.

Преодолевая путь за очередной дозой спиртного водителю захотелось закурить. Он попросил сидевшую рядом супругу подержать руль. В итоге машина зацепила правую обочину и её занесло влево, где, сделав сальто в кукурузном поле, авто вновь встало на колёса. В результате травмы получила лишь пассажирка, лежавшая на заднем сиденье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.