Новости Беларуси. В Беларуси резкий всплеск аварийности с участием детей. В зоне риска и маленькие пешеходы и велосипедисты. Минувшим вечером в одном из минских дворов машина сбила девочку. Малышка внезапно выбежала из-за припаркованных авто. Сейчас ребенок в больнице. Схожая ситуация произошла и в Ивацевичском районе. Там трактор сбил 7-летнюю девочку.

Максим Слиж, СТВ:

Следуя правилам дорожного движения, водитель должен выбирать скорость, учитывая обзорность дороги. Исходя из собственного опыта, двигаясь даже при минимальных 15 -20 километров в час, среагировать на внезапное появление пешехода — крайне сложно.

Легким испугом водителя и пешехода подобные ситуации заканчиваются не всегда. В одном из дворов Минска девочка попала под колеса легковушки. Из-за припаркованного авто малышка выскочила внезапно. О том, что произошло, водитель понял только когда увидел лежащую на асфальте девочку. Сегодня она находится под наблюдением врачей.

Сегодня в этом дворе вновь играют дети. Одних сопровождают родители, другие – отвечают сами за себя.

Похожая ситуация произошла и в Ивацевичском районе. Там 7-летнюю девочку сбил трактор. И вновь ребёнок находился на улице без присмотра.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Только в этом году на дорогах страны уже погибли шесть детей и еще полторы сотни получили различные травмы. В первую очередь хотелось бы обратиться к родителям, потому что никто, кроме вас, не сможет объяснить ребенку, как безопасно вести себя на дороге, потому что если этого не сделать, то вы рискуете жизнью и здоровьем своего ребенка.

И ещё одно трагическое стечение обстоятельств. В Столинском районе Брестской области утонула 11-летняя девочка. Многодетная семья находилась на отдыхе у реки. Двое взрослых и четверо детей.

Марина Дранькова, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области:

Когда мужчина отплыл дальше, то за детьми осталась присматривать его супруга. Она находилась на берегу, так как не умела плавать. 11-летняя дочь в это время пошла покупаться. Причиной того, что девочка стала тонуть, возможно, явилось

Взрослые всё чаще забывают о том, что они — взрослые. Рассказывают детям, что за свои поступки нужно отвечать. Но чего может стоить собственная безответственность — задумывается не каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.