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Под Смолевичами «Газель» столкнулась с трактором: водитель грузовика погиб

22 июля 2015 14:30
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Новости Беларуси. Крупная авария произошла в Смолевичском районе. Около поселка Центральный «Газель» под управлением 33-летнего украинца врезалась в трактор. В результате водитель автомобиля скончался по дороге в больницу. Его пассажиры, 23-летний гражданин России и 25-летний водитель трактора, госпитализированы.

Для ликвидации последствий происшествия понадобилась помощь сотрудников МЧС. По предварительной информации, водитель автофургона не был пристегнут ремнем безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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