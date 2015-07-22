Под Смолевичами «Газель» столкнулась с трактором: водитель грузовика погиб

Новости Беларуси. Крупная авария произошла в Смолевичском районе. Около поселка Центральный «Газель» под управлением 33-летнего украинца врезалась в трактор. В результате водитель автомобиля скончался по дороге в больницу. Его пассажиры, 23-летний гражданин России и 25-летний водитель трактора, госпитализированы.

Для ликвидации последствий происшествия понадобилась помощь сотрудников МЧС. По предварительной информации, водитель автофургона не был пристегнут ремнем безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.