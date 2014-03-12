Минчанин, который за 6 лет три раза задерживался за езду нетрезвым, приговорен к штрафу в 300 базовых величин и аресту на полгода

Новости Беларуси. Беспечность наказуема. В Минске прошел суд над минчанином, который уже в третий раз за последние шесть лет попался пьяным за рулем. Примечательно, что прав у горе-водителя никогда не было. Нарушителя арестовали и конфисковали автомобиль, который, к слову, принадлежал его брату.

Суд принял решение наказать мужчину штрафом в 300 базовых величин и приговорил к аресту на полгода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудник правоохранительных органов:

С начала 2014 года в Минске совершено 108 дорожно-транспортных происшествий. За данный период Госавтоинспекцией задержано 554 водителя, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. От этого общего количества числа задержанных 34 водителя задержаны повторно.