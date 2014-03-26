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Легковушка насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе на бульваре Шевченко в Минске

26 марта 2014 17:46
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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла в Минске. На бульваре Шевченко легковушка насмерть сбила ребенка. По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу по нерегулируемому переходу.

Сейчас на месте работают следователи, осматривается место ДТП, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, водитель мог вовремя не заметить ребенка из-за припаркованных рядом с переходом машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Руденко, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего: где был совершен наезд - на пешеходном переходе или вне его. Но, следует отметить, что по бульвару Шевченко установлено 6 искусственных неровностей, скоростной режим понижен до 40 км/ч.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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