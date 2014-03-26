Легковушка насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе на бульваре Шевченко в Минске

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла в Минске. На бульваре Шевченко легковушка насмерть сбила ребенка. По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу по нерегулируемому переходу.

Сейчас на месте работают следователи, осматривается место ДТП, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, водитель мог вовремя не заметить ребенка из-за припаркованных рядом с переходом машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.