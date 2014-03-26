«КамАЗ» с военнослужащими оказался в кювете в Чаусском районе по вине водителя «Жигулей». Более 20 человек доставлены в больницы

Новости Беларуси. ЧП в Могилевской области. В Чаусском районе «КамАЗ» с военнослужащими столкнулся с легковушкой, после чего грузовик съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительной информации, водитель легковушки попытался обогнать колонну, но не рассчитал скорость и врезался в «КамАЗ». В результате пострадало более 30 солдат срочной службы и контрактников. Сейчас они госпитализированы. Водитель легковушки и один военнослужащий в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Уже известно, что колона из трех грузовиков и одного автобуса с военнослужащими двигалась на полигон в Чаусы для проведения плановых стрельб. Во время обгона водитель легковушки не учел скорость движущегося впереди «КамАЗа».

В результате столкновения «КамАЗ», в кузове которого находилось порядка 40 военнослужащих, и легковушка опрокинулись в кювет.

Сейчас на месте аварии работает следственная группа. Легковой автомобиль уже подняли из кювета, а вот «КамАЗ» пока не извлекают. Криминалисты собирают улики, чтобы провести подробную экспертизу.

Следователям предстоит выяснить причину дорожного происшествия. По предварительным данным, пострадало порядка 30 человек. Часть из них доставлена в Чаусскую районную больницу, остальных перевезли в больницы Могилева. За жизнь двоих борются реаниматологи.

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 16.30 26.03

На этот момент в Чаусской районной больнице находятся 19 пострадавших, 14 человек госпитализировали в Могилев. Один военнослужащий прооперирован и находится в реанимации. У остальных пострадавших травмы различной степени тяжести.

У большинства – множественные ушибы и ссадины.

Многим ставят предварительный диагноз «сотрясение мозга».

К пострадавшим сразу же направили войсковых психологов. Об этом сообщили в пресс-службе внутренних войск. Кроме того, в ведомстве отметили, что колона с военным двигалась по всем правилам.

Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Была организованная транспортная колона непосредственно в сопровождении автомобиля «ВАИ». В составе было три грузовых автомобиля «КамАЗ» и автомобиль медицинского обеспечения. Перевозка военных осуществлялась строго по правилам с проблесковыми маячками автомобиля «ВАИ» и включенным ближним светом фар с обозначением «К» (колонна).

Обновлено в 19.30 26.03

Всего в составе военной колонны передвигалось порядка 150 военнослужащих войсковой части 6713, расположенной в Могилеве. 3 «КамАЗа», автобус и машина фельдшерской помощи. Бойцы ехали на плановые стрельбы в Чаусский район. В этом же направлении двигалась и легковушка, водитель которой пошел на обгон.

Евгений Жилинский, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Могилевского облисполкома:

Первый, задний автомобиль обогнал благополучно, начал обгонять второй автомобиль грузовой, который находился в середине колонны, - увидел встречно двигающуюся машину, начал возвращаться на свою полосу. Но не учел габариты ни транспортного средства грузового, ни своего. Совершил столкновение с передней частью «КамАЗа». «КамАЗ» его немножко подтолкнул, переехал колесом немножко. Из-за этого легковой автомобиль вылетел в кювет. Следом за ним потянулся и «КамАЗ».

В кузове упавшего в кювет «КамАЗа» находилось около 40-ка бойцов. По словам одного из пострадавших - Владислава Воронина - все произошло так быстро, что даже опомнится не успел.

Владислав Воронин, военнослужащий в/ч 6713:

Ехали в машине, потом скинулись на обочину. Машина, из-за которой была авария, обгоняла нас, а дальше ничего не помню. Помню, когда уже перевернулись и очнулись.

С сильными ушибами и сотрясением мозга Владислава доставили в Чаусскую районную больницу. Сюда же госпитализировали еще 18 ребят. В Могилевскую больницу доставили 14 пострадавших. Всего госпитализированы 33 человека, в том числе водитель и пассажир «Жигулей».

Сергей Батовский, заместитель начальник Могилевского областного управления здравоохранения:

Медикаментов, перевязочных средств, лекарственных препаратов, кровезаменителей в достаточном количестве. Один у нас тяжелый пострадавший военнослужащий. У него закрытое повреждение органов брюшной полости. Это тот, который прооперирован. Остальные имеют сочетанные травмы, легкие, средней степени тяжести - это скелетные травмы, черепно-мозговые травмы.

Владимир Голубев, заместитель командующего внутренними войсками Республики Беларусь:

Родственников оповестили, потому что папы, мамы волнуются. Там находились как срочники, так и контрактники, так и офицеры, прапорщики. В частности тот, которого прооперировали, это старшина роты, который непосредственно находился со своей ротой в кузове.

По словам медработников, одежда пострадавших после аварии пришла в негодность. Пока ею занималась прачечная, чистое белье помогали собирать и персонал, и пациенты.

Диана Авсеева, старшая медсестра хирургического отделения Чаусской центральной районной больницы:

Больным была заменена одежда. Их сдана в стирку. Им выдано новое пастельное, нательное белье. Человеческий фактор тоже сыграл роль. И пациенты соседних палат откликнулись. Спасибо всем.

Следственный комитет уже установил, что виновником аварии стал водитель легковушки. В его отношении возбудили уголовное дело.

Юрий Капуста, начальник Чаусского районного отдела Следственного комитета:

В настоящее время работает следственно-оперативная группа Следственного комитета. Предстоит выяснить обстановку на месте происшествия и закрепить необходимые нам следы.

На месте аварии работы ведутся до сих пор. Следователи изучают мельчайшие детали происшествия. А специально прибывший на место происшествия кран уже вытащил пострадавший в ДТП «КамАЗ».