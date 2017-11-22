57-летний житель Мозыря поджег милицейский автомобиль изнутри

Новости Беларуси. 18 ноября житель Мозыря поджег милицейский служебный автомобиль.

По информации УСК по Гомельской области, сотрудника правоохранительных органов задержал и доставил в РОВД мужчину за мелкое хулиганство. Задержанному – 57 лет.

В отделении мужчина применил насилие в отношении милиционера.

На служебном транспортном средстве мужчину повезли на медицинское освидетельствование. На обратном пути задержанный достал бутылку из-под минералки, вылил ее содержимое в салон и поджег. Начался пожар, в автомобиле были повреждены имущество, части кузова и салона.

Мужчина получил ожоги.

Его госпитализировали. Из-за этого к нему не были применены меры процессуального принуждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом».

Устанавливаются обстоятельства инцидента. Будет проведена экспертиза. Их результаты позволят дать действиям задержанного правовую оценку.