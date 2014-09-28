Машина провалилась в яму на дороге в Крыму: погибли 6 человек, в том числе 3 ребенка

Новости Крыма. Страшная автокатастрофа в Крыму. Минувшей ночью на дороге Симферополь – Николаевка автомобиль «Жигули», в котором ехали восемь человек, провалился в огромную яму. Она образовалась в результате обрушения грунта на дороге.

Погибли шесть человек: две женщины и мужчина, а также 16-летняя девочка и трехлетние близнецы. Еще двое детей сейчас в реанимации. Дорогу, на которой случилась трагедия, ввели в строй совсем недавно – в 2010 году.

Власти Крыма создадут специальную комиссию, которой предстоит установить, почему возник провал – из-за недавних ливней или ошибки в проектировании. Семьям пострадавших и погибших в страшном ДТП возле Симферополя выплатят компенсации. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.