Под Гомелем внедорожник выехал на встречку и врезался в рейсовый автобус, водитель погиб

Новости Беларуси. Страшная авария произошла в 45 километрах от Гомеля. Водитель внедорожника потерял управление и выехал на полосу встречного движения.

Автомобиль буквально влетел в рейсовый автобус.

Удар был настолько сильным, что внедорожник превратился в груду металла. Тело водителя из покореженного автомобиля извлекли спасатели.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

25.09.2014 в 07-06 в ЦОУ Гомельского ГОЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе д. Климовка Гомельского района с участием рейсового автобуса и автомобиля, в котором зажат водитель. По прибытии к месту вызова в 07-25 было установлено, что водитель автомобиля «АCURA MDX» (личность устанавливается), совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом (Гомель - Глыбоцкое) «МАЗ 103», 2006 г.в., водитель 1966 г.р.

В автобусе находились 14 человек. К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Напомним, недавно ужасная авария с участием общественного транспорта произошла под Лидой. Водитель автобуса при выполнении левого поворота не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла. Байкер и его пассажирка погибли на месте. Подробности этой трагедии вы узнаете из видео.