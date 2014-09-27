Вторая минская кольцевая автодорога: протяженность, толщина покрытия и темпы строительства

Протяженность минской кольцевой автомобильной дороги – 56 километров. Она практически повторяет административные границы столицы. Здесь самое интенсивное в Беларуси движение: трафик в пиковые дни достигает 120-125 тысяч автомобилей в сутки. Автомобилистов становится все больше, а места на дорогах – все меньше.

В 2010 году было принято решение разгрузить МКАД и возвести еще одно автомобильное кольцо вокруг нашей столицы. А в 2014 году начались активные работы по укладке новой дороги.

МКАД-2 будет почти в три раза длиннее своей предшественницы. От нынешней административной черты города она удалится на расстояние от 8 до 22 километров.

Строительство второй кольцевой ведется в несколько этапов. Новая дорога будет включать в себя как действующие участки автотрасс, так и новые, а также реконструированные до параметров I категории. Два новых полукольца длиной порядка 88 километров сомкнут старые пути.

Первый этап строительства – участок от района Острошицкого городка до молодечненской трассы. Новая кольцевая уже примыкает к Мядельской Р58 в районе деревни Паперни. Тут планируют работать до глубокой осени – пока погода будет позволять.

Для возведения новой трассы закупили специальную технику, ведь строительство идет по особой технологии – дорога будет бетонной.

Дмитрий Гурбо, начальник отдела общего технического надзора РУП «Минскавтодорцентр»:

Цемент наш, белорусский. Не надо платить валюту за битум, то есть за нефть. Все производится у нас: песок, щебень, цемент. Было приобретено оборудование, которое позволяет укладывать бетон. Сейчас идет где-то со скоростью 1 м в минуту, то есть в смену где-то около 500 м бетонной дороги укладываем.

Однако укладывать асфальт для МКАД-2 также приходится, правда, это лишь один из трех слоев будущей дороги. На щебеночно-песчаную гравийную смесь выкладывается слой «тощего» бетона, затем идет «защитный» слой асфальта и только потом – основное бетонное покрытие.

Дмитрий Гурбо, начальник отдела общего технического надзора РУП «Минскавтодорцентр»:

Прежде всего идет слой «тощего» бетона толщиной 14 см. Затем идет слой асфальтобетона толщиной 4 см. Сверху идет так называемый «тяжелый» бетон толщиной 24 см с армированием швов и продольных, и поперечных.

Покрытие бетонной дороги выглядит как сложенное из плит, однако это иллюзия: бетон кладется монолитно, и лишь потом в нем прорезаются стыки, ведь этот материал очень деформируемый: в жару он расширяется, а зимой сужается.

И как раз стыки со специальными шнурами внутри, залитые битумно-полимерной мастикой, позволяют дороге оставаться устойчивой к погодным условиям.

В будущем здесь можно будет ехать со скоростью 120 километров в час.

Пилотный километр дороги (такой, какой она будет: с осевым ограждением, разметкой и обочинами) уже готов. И остальная часть МКАД-2 не заставит себя долго ждать, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.