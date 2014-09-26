Два туристических автобуса столкнулись в Японии: пострадали не менее 15 человек

Новости Японии. Серьезное ДТП произошло на юго-востоке Японии. Столкнулись два туристических автобуса. По меньшей мере 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Состояние нескольких оценивается как тяжелое, однако медики уверяют, что жизням туристов ничего не угрожает.

ЧП случилось на трассе, которая соединяет столицу страны Токио с популярным горным курортом. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. На месте инцидента сейчас работает полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.