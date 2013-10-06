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Машина на крыше влетела в водоем в Брестской области. Водитель с места ДТП скрылся

06 октября 2013 13:06
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Новости Беларуси. Необычная авария произошла в Брестской области. Машина на крыше влетела в водоем. Процесс, как доставали железного ихтиандра из воды, засняли на мобильный телефон очевидцы, при этом умудрялись даже шутить.

Обычно подобные происшествия заканчиваются весьма печально. Люди, особенно непристегнутые, получают серьезные травмы, автомобили разбиваются. Но не в этот раз. И водитель, и машина остались полностью невредимы. По всей видимости, мужчина ночью не справился с управлением и влетел в водоем. Сам с места происшествия скрылся, а «Седан» утром обнаружили местные жители. Они же и помогли поставить авто на четыре колеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Брестской области # Фотофакт

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