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Груженный щебнем МАЗ снёс ограду и завис на мосту через Припять

04 октября 2013 18:20
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Новости Беларуси. Автомобиль МАЗ, гружённый щебнем, снёс ограждение, переехал пешеходную дорожку и завис на автомобильном мосту через Припять. Это произошло на  154-м километре автодороги Бобруйск – Мозырь – граница Украины.

Спасатели с помощью крана вытащили автомобиль. К счастью, водитель не пострадал.

Пресс-служба управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Сотрудники районного отделения ГАИ оперативно организовали регулирование транспортного потока, благодаря чему движение практически не было нарушено. Прибывшим к месту аварии работникам МЧС при помощи подъемного крана удалось отбуксировать грузовик и убрать его с моста.

К слову, сегодня в Минске движение трамваев было остановлено почти на час из-за неправильно припарковавшейся девушки. По словам водителя, она отлучилась всего на минуточку. Однако за это время на место происшествия уже успели приехать и сотрудники ГАИ, и эвакуатор, и даже представители трамвайного депо. До девушки сначала пытались дозвониться, но тщетно. Затем, когда за дело уже принялся эвакуатор, горе-водитель все-таки появилась. И была весьма удивлена сложившейся ситуацией (смотрите видео).

# авто # Авария в Гомельской области

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