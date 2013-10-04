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Из-за неправильно припарковавшейся девушки движение трамваев в Минске было остановлено почти на час

04 октября 2013 12:19
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Новости Беларуси. Неудачно припарковалась... Движение трамваев было остановлено почти на час, из-за того, что девушка не рассчитала габариты своего авто.

По словам водителя, она отлучилась всего на минуточку. Однако за это время на место происшествия уже успели приехать и сотрудники ГАИ, и эвакуатор, и даже представители трамвайного депо. До девушки сначала пытались дозвониться, но тщетно. Затем, когда за дело уже принялся эвакуатор, горе-водитель все-таки появилась. И была весьма удивлена сложившейся ситуацией.

К слову, виновнице трамвайного коллапса придется оплатить время простоя, а это примерно 300 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Фотофакт # Общественный транспорт

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