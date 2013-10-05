Крупная авария в Гродненской области: столкнулись сразу 4 автомобиля, пострадали 5 человек

Новости Беларуси. В Волковысском районе столкнулись сразу четыре машины. В результате пострадали пять человек.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя легковушки. Он решил обогнать фуру в неположенном месте. Однако, когда пересек сплошную, столкнулся со встречным автомобилем. После чего по цепной реакции задел еще две машины.

К слову, последствия столь крупного ДТП могли быть куда более трагическими. К счастью, все пятеро были пристегнуты ремнем безопасности, в том числе и пассажиры на задних сиденьях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.