Маршрутка, грузовой и легковой автомобили столкнулись в Ростовской области. 4 человека погибли, около 20 пострадали

Новости России. Серьезная авария произошла в России. В Ростовской области столкнулись маршрутка, грузовой и легковой автомобили. Погибли, по меньшей мере, 4 человека, еще около двух десятков получили травмы различной степени тяжести.

Движение на трассе временно остановлено. На месте трагедии сейчас работают бригады скорой помощи, полиция и пожарные. Стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который нарушил правила, выезжая с примыкающей дороги на шоссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.