Дрогичинский район: женщина на 8-м месяце беременности на Volkswagen врезалась в дерево, ребенка не спасли

Новости Беларуси. 19-летняя девушка-водитель на трассе Дрогичин – Радостово не справилась с управлением. Volkswagen Passat съехал в кювет и врезался в дерево.



В автомобиле, помимо водителя, находилась девочка, ученица пятого класса местной школы. По информации ГАИ, она ехала на заднем сидении, ремнем безопасности пристегнута не была.

И водитель, и пассажир госпитализированы. Состояние водителя оценивается как тяжелое. К несчастью, плод спасти не удалось.

Девочка-пассажир получила закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом носа, травму челюсти.



С начала текущего года в Брестской области с участием детей зарегистрировано 42 ДТП, в которых трое детей погибли и 41 получил травмы различной степени тяжести.

Минские госавтоинспекторы бьют тревогу: дорожно-транспортных происшествий, в которые попадают дети, становится все больше. В ком или в чем причина - детская неосмотрительность или недосмотр взрослых?

Не проходит и недели, что бы в сводках ГАИ не сообщалось об очередной трагедии на дороге. На ком лежит ответственность за гибель детей - на водителях, которые игнорируют правила дорожного движения, или на родителях, которые вовремя не рассказали о том, как надо вести себя на дороге? Смотрите видео.